"عربية النواب": انفجار معهد الأورام يستهدف الاقتصاد والأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا بالقرب من المعهد القومي للأورام بالقاهرة "يؤكد خسة ووضاعة منفذيه".

وقالت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء- إن الهجوم الإرهابي يؤكد حقارة ودناءة من قاموا به، ويؤكد من جهة أخرى أن اليد القوية للأمن قد ضيقت الخناق على هؤلاء الذين لا يريدون للوطن خيرا، وإنما يسعون إلى النيل من شعب مصر والاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر حاليا.

وأضافت اللجنة أن منفذي الهجوم الإرهابي يحاولون المساس بالاقتصاد المصري عن طريق ضرب السياحة، بعد أن تأكد العالم بأسره أن مصر آمنة في كل ربوعها بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته الحكيمة للبلاد.

وأعربت اللجنة عن تعازيها لأهالي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين في الحادث الإرهابي.