الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: اكتمال عمليات تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكة المكرمة- أ ش أ:
أعلن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اكتمال عمليات تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استكمال تجهيز المخيمات بمنى وعرفات تمهيدا لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات مساء الجمعة القادم.
وأوضح اللواء عمرو لطفي - في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن عمليات التسكين والتفويج مستمرة، ولم تواجه البعثة حتى الآن أي عوائق أو مشاكل في التسكين وذلك بفضل منظومة التسكين الآلي التي استحدثتها وزارة الداخلية لحجاج القرعة هذا العام.
وقال: "لا يوجد حالات لمفقودين أو تائهين بين صفوف الحجاج بفضل غرف العمليات المتمركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكارت التعارف لدى كل حاج وتقنية (كيو آر كود) التي تتيح قراءة بيانات كل حاج كاملة".
وأكد اللواء عمرو لطفي أن غرف العمليات سيكون لها دور مهم خلال بدء المشاعر والتصعيد لعرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى، بحيث يمكنها متابعة خط سير حافلات الحجاج خلال تصعيدهم للمشاعر والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير أجهزة تتبع (gps) مع كل ضابط في كل حافلة حتى يستطيع تحديد خط السير بصورة دقيقة.
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