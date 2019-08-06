السيسي يجتمع بالوزراء المعنيين لمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، بالوزراء المعنيين لمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس وجه بتطبيق رؤية مستقبلية لضمان استمرارية مبادرات والأنشطة المصرية التي تم بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية ومد جسور التواصل الحضارى مع كافة شعوبها.

ووجه الرئيس تسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة ولتطوير آليات العمل الأفريقى المشترك لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية والخدمات.