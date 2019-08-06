مصر | مخنوقا بسلك كهربائي.. مفاجآت جديدة في واقعة العثور على طفل بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخنوقا بسلك كهربائي.. مفاجآت جديدة في واقعة العثور على طفل بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر داخل النيابة، إن الطفل "أحمد عبد النبي" البالغ من العمر 10 أعوام والذى عثر على جثته بمنطقة كرداسة، كان مبلغ باختفائه منذ يومين، وعقب ذلك قام الأهالي بالبحث عنه في كل مكان بالمنطقة، إلى أن وجدوه مخنوقًا بسلك كهربائي.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن وراء ارتكاب الجريمة عمه وزوجته، الذين قاموا بخطفه نتيجة لابتزاز والده لدفع مبلغ مالي كبير.

هذا وتواصل نيابة كرداسة، التحقيق حول واقعة العثور على طفل ويدعى "أحمد" مخنوقًا بكرداسة، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وتستمع النيابة الآن لأقوال والد الطفل، فيما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

أمرت نيابة كرداسة بتشريح جثة الطفل، للتصريح بالدفن والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل بعد اختفائه فانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد.ع"، وجار التحريات حول الواقعة.