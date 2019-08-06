مصر | "طعنته للدفاع عن شرفها".. محامية "فتاة العياط" تطالب بإخلاء سبيلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنته للدفاع عن شرفها".. محامية "فتاة العياط" تطالب بإخلاء سبيلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "دينا المقدم"، محامية الفتاة التي قتلت سائقا حاول اغتصابها والمشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، اليوم بجلسة تجديد الحبس الاحتياطي المقامة بمحكمة جنوب الجيزة، إنها دفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مطالبة بإخلاء سبيلها بأي ضمانات تراها المحكمة.

وأضافت المحامية، في تصريح لبوابة الخليج 365، أن قاضي المعارضات استمع اليوم لأقوال "أميرة أحمد" بحرص واستفاضة، مضيفة أنه للمرة الأولى منذ بداية التحقيقات تواجه "أميرة أحمد" المتهمين الآخرين "وائل برداح" و"إبراهيم"، المشتركين مع المجني عليه "الأمير فهد" في استدراج الفتاة ومحاولة التعدي عليها جنسيا.

وقالت محامية الفتاة، إنه في جلسة اليوم لم يستطع المتهمين إنكار رواية الفتاة أمام القاضي.

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ونظر اليوم، قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس "أميرة أحمد" القضية المشهورة إعلاميا "فتاة العياط"، وكان تم رفض استئناف حبسها في وقت سابق

وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق، إن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أن سوف تتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي

واستعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان "الأمير فهد" سائق ميكروباص العياط، الذي قتل على يد فتاة اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها جنسيًا واغتصابها، لاستكمال التحقيقات في القضية والوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن نتائج تحليل عينة الـ"دي.أن.أي" للمتهمين الثلاثة في القضية.