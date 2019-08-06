مصر | "سبق اتهامه بـ38 قضية".. حبس عاطل لسرقته المحال في النزهة

وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (عاطل - سن 47 - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء – مسجل خطر السرقات عامة - سبق اتهامه في 38 قضية "سرقة متجر")، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "سرقة"، حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "15 ألف جنيه، 100 دولار" - 2 هاتف محمول- 20 عبوة مواد غذائية - ماكينة "كاشير" - مقص حديدى - مفك).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة المبالغ المالية والهاتفين المضبوطين بحوزته من داخل محل ملابس بدائرة القسم، وسرقة عبوات المواد الغذائية، وماكينة كاشير من داخل محل بقالة بمنطقة فيصل بالجيزة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.