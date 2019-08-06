مصر | "قتلته دفاعا عن شرفها".. نظر تجديد حبس "فتاة العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلته دفاعا عن شرفها".. نظر تجديد حبس "فتاة العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظر اليوم، قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس "أميرة أحمد" القضية المشهورة إعلاميا "فتاة العياط"، وكان تم رفض استئناف حبسها في وقت سابق

وقدمت محامية "فتاة العياط"، دفاعها يوم الخميس الماضي في جلسة تجديد الحبس، وكان ببطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم نظره في موعده القانوني الوجوبي خلال ٤٨ ساعة، وأن الدفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

واستعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان "الأمير فهد" سائق ميكروباص العياط، الذي قتل على يد فتاة اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها جنسيًا واغتصابها، لاستكمال التحقيقات في القضية والوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن نتائج تحليل عينة الـ"دي.أن.أي" للمتهمين الثلاثة في القضية.