مصر | "بهما آثار حروق".. استعجال تقرير الصفة التشريحية لجثتي حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بهما آثار حروق".. استعجال تقرير الصفة التشريحية لجثتي حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حلوان، تقرير الصفة التشريحية في واقعة العثور على جثتي مسجل خطر ونجلته مقتولين داخل مسكنهما بمنطقة المثلث وبهما آثار حروق.

وقررت النيابة في وقت سابق تشريح الجثتين، وبيان أسباب ما بهما من آثار جروح وتعذيب، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتحديد هوية أهلية المجني عليهما.

وتعود البداية عندما تلقى قسم حلوان، بلاغا يفيد العثور على جثتين لبائع فاكهة، في مقتبل العقد الرابع من العمر، وابنته 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.