مصر | نادي قضاة مجلس الدولة يدين حادث معهد الأورام الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قضاة مجلس الدولة يدين حادث معهد الأورام الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان نادي قضاة مجلس الدولة، بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام، وينعى النادي بخالص الأسى والحزن شهداء هذا الحادث الإجرامي، ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وأثنى النادي، على التكاتف والترابط الوطني والعربي الذي ظهر جليًا في المسارعة إلى التبرع لترميم ما لحق بمنشآت المعهد من أضرار ليتمكن من استكمال مهمته في علاج المرضى.



وأكد أن مثل هذه الحوادث الخسيسة لن تفت في عضد الشعب المصري، ولن تؤثر في إرادته الوطنية، والتفافه حول قيادته السياسية حتى تقضي على الإرهاب اللعين.