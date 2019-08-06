أخبار مصر | رئيس مركز معلومات الوزراء يلتقي ممثلي شركة "هواوي" العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مركز معلومات الوزراء يلتقي ممثلي شركة "هواوي" العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, السيد "بوب زهو", مسئول العلاقات المؤسسية بشركة "هواواي" العالمية والوفد المرافق له, وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز وشركة "هواوي" العالمية.

من جانبه, أعرب "بوب" عن سعادته البالغة بزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, مشيداً بالدور الفعال الذي يقوم به المركز من أجل المجتمع, متطلعاً لمزيد من التعاون المُثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء, تم استعراض تطور حجم أعمال الشركة في مصر والعالم، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها الشركة، كما تم عمل عرض تقديمي عن أنشطة المركز ومجالات عمله المرتبطة بالتنمية، وبحث الطرفان كيفية توظيف التطبيقات الحديثة للإسراع بمعدلات التنمية في المجالات المختلفة وخاصة تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات العملاقة.