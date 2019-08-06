أخبار مصر | "الرياضة" تفتح للشباب باب المشاركة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تفتح للشباب باب المشاركة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عن عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب بالقاهرة يومي ١٦ و١٧ أكتوبر، في إطار الاحتفال بإحياء الذكرى الخامسة والعشرون للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في القاهرة عام ١٩٩٤.

وتقدم الوزارة دعوة للشباب الراغبين في حضور المؤتمر كمشاركين من جميع محافظات مصر، وذلك من خلال التسجيل بالاستمارة بالرابط المرفق في موعد أقصاه 19 أغسطس، على أن يكون المتقدم من مواليد ١٩٩٤ (+ أو – سنتين).

رابط التقدم https:forms.gle58XTvFBRX3NqeMcS8