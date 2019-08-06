أخبار مصر | "معلومات الوزراء " يكرم المعاهد الأزهرية المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلومات الوزراء " يكرم المعاهد الأزهرية المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز بالتنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف, صباح اليوم الثلاثاء , بتكريم المعاهد الأزهرية المتميزة في تنفيذ خطة الإخلاء في حالات الطوارئ على مستوى الجمهورية وعددهم (27) معهداً بواقع معهد من كل محافظة, وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

أقيم حفل التكريم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, وبحضور المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث, وفضيلة الشيخ علي أحمد خليل, رئيس قطاع المعاهد الأزهرية, فضلاً عن مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات والقيادات الأزهرية والتنفيذية المعنية.

وفي بداية كملته, أعرب " عبد التواب", عن تقديره لدور الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, ومكانته التي يحظى بها لدى جميع المسلمين, مثمناً التعاون المثمر والبنَّاء مع الأزهر الشريف والذى تَمثَّل في تقديم كل الدعم لنجاح هذه التجربة والتي سيتم تكرارها سنوياً، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى جميع طلاب المعاهد الأزهرية في مواجهة المخاطر المحتملة.

وأكد "عبد التواب"، أن فعاليات التدريبات الميدانية قد بدأت مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2018/2019، اعتباراً من 17 فبراير الماضي واستمرت حتى نهاية شهر مارس الماضي, وذلك على ثلاث مراحل شملت كافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية: المرحلة الأولى للمعاهد الابتدائية، والمرحلة الثانية للمعاهد الإعدادية، واختتمت المرحلة الثالثة والأخيرة للمعاهد الثانوية.

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وتابع "عبد التواب", أن التدريب استهدف رفع درجة استعداد الطلاب والمعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات تشمل تلقين نظري لرفع وعي الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء والتصرُّف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل المعاهد الأزهرية والتي تم إعدادها ووضعها في أماكن واضحة للجميع, وكذا التدريب العملي للطلاب والأفراد على الإخلاء, وكيفية الخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفاً من قِبل المعاهد الأزهرية.

وأضاف "رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار", أن فعاليات التدريبات الميدانية قد شاركت فيها عناصر مواجهة الطوارئ المختلفة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف ومسؤولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات, هذا وقد تم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية خلال شهر فبراير قبل بداية العام الدراسي الثاني مع الأزهر الشريف ومديري المناطق الأزهرية بالمحافظات وكذا مديري المعاهد الأزهرية ومسؤولي الأنشطة بها, وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

من جهته, أشار اللواء علي هريدي, رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, إلى أنه تم تنفيذ التدريبات الميدانية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في عدد 27 محافظة، بإجمالي (9294) معهد بنسبة 100%, فضلاً عن تدريب 1.6 مليون طالب بنسبة 100%.

وتابع "هريدي", أن فعاليات التدريب تضمنت التوعية بأسلوب الإخلاء في حالة الطوارئ من خلال عناصر الحماية المدنية، وكذلك التدريب على الإسعافات الأولية من خلال هيئة الإسعاف المصرية، فضلاً عن التوعية بطرق التغذية السليمة من خلال المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، وأخيراً طرق الوقاية من الأمراض الموسمية ومكافحة العدوى من خلال إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.