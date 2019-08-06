أخبار مصر | محمود شعراوي يصدر حركة تنقلات لـ٧١ قيادة محلية بالمحافظات (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود شعراوي يصدر حركة تنقلات لـ٧١ قيادة محلية بالمحافظات (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية والتي شملت نقل وندب عدد (71) قيادة محلية علي مستوي المحافظات.

وأشار شعراوي إلي أن الوزارة تقوم بإجراء تقييم ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية علي أرض المحافطات والحصول علي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وقال وزير التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء علاء مصطفي بدران من سكرتير عام مساعد الجيزة إلي سكرتير عام الجيزة ، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلي سكرتير عام محافظة دمياط ، ونقل الدكتور عواد أحمد علي من سكرتير عام القليوبية إلي سكرتير عام الدقهلية ، ونقل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار من سكرتير المنوفية إلي سكرتير عام القليوبية ، وتصعيد اللواء علاء رشاد حنفي من سكرتير عام مساعد الشرقية إلي سكرتير عام المنوفية ونقل اللواء عصام الدين الليثي من سكرتير عام دمياط إلي سكرتير عام سوهاج، و تعيين محمد محمود اسماعيل أبوغنيمة سكرتير عام مساعد كفر الشيخ الي سكرتير عام مطروح.

وأضاف اللواء شعراوي أن الحركة الجديدة شملت تعيين ٩ سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين وهم جمال عبدالرشيد الحسيني من رئيس مدينة الجيزة إلي سكرتير عام مساعد دمياط ، ومحمد فوزي عوض سلام من رئيس حي السويس إلي سكرتير عام مساعد الجيزة ، وأشرف محمد موافي رئيس مدينة فويسنا الي سكرتير عام مساعد الفيوم ، ومحمد حنفي الصافي من رئيس مركز ومدينة الزقازيق الي سكرتير عام مساعد الشرقية وجمال محمد عبدالله مسعود رئيس مدينة طامية بالفيوم الي سكرتير عام مساعد الاسماعيلية ، ومحمد محمود أنيس من رئيس حي عابدين الي سكرتير عام مساعد مطروح وياسر فاروق حفناوي من رئيس مركز ومدينة الخانكة الي سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسام حموده أحمد من رئيس مركز ومدينة نبروه إلي سكرتير عام مساعد بني سويف ، وطارق محمد ابراهيم الوراقي من رئيس حي شرق مدينة نصر إلي سكرتير عام مساعد سوهاج .

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وأشار الوزير إلي الحركة شملت نقل عدد (53) رئيس مركز ومدينة وحي من مواقعهم إلي مواقع اخري بنفس المحافظة ومحافظات آخري.

كما تضمنت الحركة نقل بعض القيادات إلي وظائف إدارية غير قيادية .

وأضاف شعراوي أنه حرص في حركة التنقلات علي أن تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين في العمل المحلي والتي تستطيع تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة القادمة من التجرد والتفاني في العمل والتواجد بين المواطنين فالشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل علي ايجاد الحلول لها .

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي كان قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين في العام الأولي في شهر فبراير والأخري في شهر أغسطس من كل عام لضمان تحقيق الإستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم .

وكان وزير التنمية المحلية قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين في السنة واحدة في فبراير والأخري في اغسطس من كل عام يأتي هذا في أطار ضمان تحقيق الأستقرار في منظومة القيادات واعطاء فرصة للقيادات للتقييم .