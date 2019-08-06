أخبار مصر | وزارة الشباب: نتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لتنفيذ "أوسكار الإبداع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب: نتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لتنفيذ "أوسكار الإبداع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن الاتفاق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي على التعاون في تنفيذ فعاليات أوسكار الإبداع الإفريقي، بمشاركة الشباب الإفريقي من دول الاتحاد الإفريقي، والذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

وأشارت مفوضية الاتحاد أن أوسكار الإبداع الإفريقي، يأتي متماشيًا وداعمًا لمبادرة تأهيل مليون شاب إفريقي بحلول ٢٠٢١ One Million by 2021 Initiative، والتي تستهدف الاستثمار المباشر في الشباب الأفريقي، وإتاحة الفرصة لهم في عدة مجالات، وبناء قدراتهم ودعمهم لتسخير إمكاناتهم.

ويهدف الأوسكار إلى إبراز إبداعات الشباب الإفريقي، وتشجيع المواهب ودعمها، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الثقافات والفنون الإفريقية المتنوعة، وإثراء روح التنافس بينهم في مجالات الإبداع المختلفة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الفنية والثقافية لدي شباب الدول الإفريقية، بالإضافة إلى توطيد أواصر الصداقة بين الشباب الإفريقي من خلال الفنون باعتبارها أداة من أدوات التواصل وجسرًا لزيادة الترابط بين الشعوب.

وتشهد فعاليات الأوسكار على مدار عشرة أيام تنافس الشباب الإفريقي في مجالات الأفلام القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، والموسيقى والغناء الفردي، والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، التصوير والرسم، وأعمال الكاريكاتير، بالإضافة إلى الأشغال الفنية، وتشمل لجان تحكيم مجالات الأوسكار كوكبة من المتخصصين والأساتذة والخبراء في مجالات الاوسكار.