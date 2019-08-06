شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرّم رئيس جامعة الزقازيق السابق لجهوده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق السابق، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية رئاسة الجامعة، اعتبارا من 5/4/2016، وحتي 31/ 7/ 2019، وذلك بحضور كلا من الدكتورة ميرفت عسكر، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولمياء عبدالمطلب، آمين عام الجامعة، وعدد من عمداء كليات الجامعة، واللواء دكتور حسين حامد، سكرتير عام المحافظة، واللواء سعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني ومستشار المحافظ للمشروعات.

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وقدّم محافظ الشرقية، الشكر للدكتور خالد عبدالباري، على مجهوداته المبذولة خلال هذه الفترة، قائلاً: «استطاعت جامعة الزقازيق تحقيق نجاحات مشهودة ومتواصلة في كافة المجالات الأكاديمية والتعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، خلال فترة توليه منصبه والذى ساعد بدوره على الوصول بجامعة الزقازيق إلى المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية، وجعل للجامعة مكانة كبيرة وسط جامعات العالم، مؤكداً أنه من أفضل رؤساء الجامعات على مستوى مصر ويستحق كل تقدير وإحترام، فهو رمز من الرموز الذين يعملون في صمت، وسيظل دائماً في خدمة مصر وجامعتها».

وأضاف المحافظ، أن الدكتور خالد عبدالباري، وضع الجامعة على الطريق الصحيح، وساعد بشكل كبير على النهوض الذي بدأت به جامعة الزقازيق، خاصة خلال الفترة الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات السابقة، مشيراً أن الإستقرار النفسى والإدارى لهيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة لم يكن بالأمر السهل، ولكن رئيس الجامعة ساهم في خلق جو من الآلفة والود والبساطة في التعامل، جعلت الجميع يتعاونون لتصل الجامعة للمكانة التي تستحقها.

وأهدى محافظ الشرقية، درع وأوسكار المحافظة، للدكتور خالد عبدالباري، تكريماً على على النجاح الذي حققه بالجامعة، خلال فترة توليه منصب رئيس الجامعة، متمنياً له دوام التوفيق في حياته العلمية القادمة.