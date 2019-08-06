شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ينعى شهداء حادث معهد الأورام: يجب التكاتف خلف القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر شهداء حادث معهد الأورام بالمنيل، والذي وقع مساء أول أمس الأحد، أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الحادث الإرهابي الجبان بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على أسرهم وذويهم بالصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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وأكد محافظ الشرقية، أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء، والمضي قدمًا نحو بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، داعياً الجميع للتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره لبناء وطن آمن مستقر.

وقال المحافظ، «إننا مستمرون في البناء والتعمير في ظل القيادة الوطنية المخلصة، وأضاف أن الشعب المصري بمعدنه الأصيل ظهر جلياً في تكاتفه وتلاحمه لتضميد جراح وآلام المنكوبين والمتضررين من الحادث الأليم، وأكد على عزم الشعب الجسور الإستمرار في البناء والقضاء على قوي الشر».

وأشاد المحافظ، بالمبادرات النبيله والتي قدمها المصريون، والأشقاء العرب لمحو أثر الحادث الإرهابي المفجع، والمشاركة في إعادة تأهيل ورفع كفاءة معهد الأورام.