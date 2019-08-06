شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، «إنه بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم رفع درجة الإستعداد القصوي لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وإلغاء الأجازات والراحات لأطباء المجازر ورؤساء أقسام الصحة العامة، والتفتيش على اللحوم، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، بالتنسيق مع مديريتي التموين، والصحة، للتأكد من سلامتها وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع الذبح خارجها وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين».

وأضاف «توفيق» للمصري اليوم، «أن المحافظة تضم 24 مجزراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الإنتهاء من أعمال الصيانة لها، مع تدعيم خطوط الصرف الصحى والمياه، وعمل صيانة لعدد 22 ختم بمصلحة صك العملة، وتوفير المادة السرية، وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين، وبالانكات، ومطهرات كما أنه تم التشديد على مديري الإدارات بالمرور الدوري على المجازر، للتأكد من استعدادها لإستقبال مذبوحات الأهالي وتوفير كافة الإمكانيات، لإستمرار العمل داخل المجزر مع أول ضوء حتى الإنتهاء من جميع المذبوحات، مؤكداً على جاهزية المجازر لإستقبال الأضاحي، وأعمال الذبح مجاناً طبقاً لتوجيهات محافظ الإقليم».