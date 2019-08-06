شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج «المكرمة» يصلون الأراضي المصرية عبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى الأراضي المصرية قادمين من قطاع غزة، حجاج المكرمة من أسر الشهداء والمصابين والأسرى الفلسطينيين، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تم توفير أتوبيسات سياحية، لنقل حجاج المكرمة وعددهم ٥٠٠ حاجاً وحاجه إلى مطار القاهرة الدولى، لآداء فريضة الحج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن السلطات المصرية فتحت، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري في اتجاه واحد لعبور حجاج المكرمة، حيث سيتم افتتاح المعبر، غداً الأربعاء، في كلا الإتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين من الجانبين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.