شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تستضيف أكبر مهرجان دولي للتمور نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استضافة المحافظة المهرجان الخامس للتمور، خلال نوفمبر المقبل، والذي يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وأوضح الزملوط أن المهرجان سيتضمن معرضاً وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشتريين والمستوردين من مختلف دول العالم، مؤكدا أن إقامة مهرجان دولي كبير على أرض المحافظة يعد تتويجا للنجاحات التي حققتها المحافظة في تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة التمور بالوادي الجديد التي تعد من أكبر المحافظات المنتجة والمصدرة للتمور على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن الشركة المنظمة للمهرجان بصدد زيارة المحافظة خلال الفترة المقبلة للإعداد والتجهيز للمهرجان، لافتا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها ستتعاون بشكل كامل لإنجاح المهرجان الذي سيساهم في زيادة حركة التجارة والرواج السياحي للمحافظة بشكل محلي وعالمي.