شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: توقيع عقود توريد وصيانة 6 قطارات مترو أنفاق جديدة مكيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، أنه في إطار توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بخطوط مترو الأنفاق، تم اليوم الثلاثاء، توقيع عقود توريد وصيانة 6 قطارات مترو أنفاق جديدة مكيفة، وجرارين للخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث قام بتوقيع العقد من الجانب المصرى الدكتورعصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الكورى السيد يوتشول أوو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداى روتم الكورية، ومن الجانب الفرنسي السيد برتراند آليه، رئيس مجلس إدارة شركة سوكوفير الفرنسية.

وأعلنت الوزارة في بيانها اليوم، أنه تم إعداد خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثانى، بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه، مساهمة من الدولة في إحلال وتجديد الخطين الأول والثاني، للمحافظة على سلامتهم وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري، بحيث تشمل هذه الخطة تحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، حيث سيتم شراء عدد 32 قطاراً مكيفاً جديداً، وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول للمترو (المرج- حلوان)، بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو، بالإضافة إلى الـ 6 قطارات جديدة وجرارين والتي يتم التعاقد بشأنهم اليوم للخط الثانى.

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وأوضحت وزارة النقل أن شركة هيونداى روتيم الكورية، ستقوم بتصنيع وتوريد القطارات الـ 6 بتكلفة حوالى 131 مليون دولار، بالإضافة إلى عقد صيانة للقطارات وتوريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة ثمان سنوات، بعد فترة الضمان شاملة عَمرة جسيمة بقيمة حوالى 63 مليون جنيه، بحيث تستغرق مدة التوريد 27 شهر، بالإضافة إلى سنتين فترة ضمان للأعمال، وسيتم توريد أول قطار بعد 24 شهر، من دخول العقد حيز التنفيذ، كما ستقوم شركة سوكوفير الفرنسية، بتوريد عدد (2) جرار بتكلفة حوالى 3.7 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان شاملة عمرة جسيمة بتكلفة حوالى 927 ألف يورو، وأن مدة التوريد ستستغرق 17 شهر بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان الأعمال.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الهيئة القومية للأنفاق وقعت إتفاقية تعاون استثماري ميسر مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 100 مليون يورو لتمويل شراء القطارات الستة المكيفة للخط الثانى للمترو، لتدعيم اسطول القطارات العاملة بالخط، ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات، من إجمالى 45 قطار.

جدير بالذكر أنه سبق التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية، لتوريد عدد 20 قطار للخط الأول، دخلت كلها الخدمة حيث تم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف)، لتشجيع الصناعات الوطنية، كما تقوم الشركة حالياً بتصنيع عدد 32 قطار للمرحلتين الثالثة والرابعة، من الخط الثالث بتكلفة إجماليه حوالى 6.9 مليار جنيه، وسيتم توريد أول دفعة من القطارات في يونيه 2020.

و أن الخط الثانى للمترو ينقل حوالى 1.76 مليون راكباً يومياً، وأن هذه القطارات تهدف إلى توفير الراحة لمستخدمى المترو، وإستيعاب الزيادة المطردة، والغير متوقعة في أعداد ركاب الخط الثاني، بالإضافة إلى تحديث أسطول القطارات العاملة على الخط، خاصة أنه يتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق، في محطة العتبة والذي تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه، إضافة للجزء الأول من المرحلة الرابعة، وسيتم إفتتاح باقي المرحلة على أجزاء حتى إبريل 2020، لتخفيف حدة الإزدحام السطحى وحل مشاكل النقل والمرور.