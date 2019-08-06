شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق التراس: الاتفاق على إنشاء خطوط اتصالات للمشروعات الرقمية العملاقة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المشاركة في إنشاء خطوط إتصالات المشروعات الرقمية العملاقة، مشددا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة، لتوطين التكنولوجيا و«الرقمنة» لخدمة كافة مشروعات التنمية العملاقة .

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وأوضح التراس- خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة «فايبر مصر»- أنه تم الإتفاق على إنشاء خطوط الاتصالات و«الخوادم» وتطبيقات برمجة للإدارة الآلية، وآليات الدعم الفني و«اللوجستي» لكافة المشروعات الرقمية العملاقة، منوها باستغلال الإمكانيات المُتاحة بالهيئة العربية للتصنيع دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مادية.

وأضاف أن هذه النظم الحديثة تحقق الكفاءة والجودة لضمان استمرارية المشروعات الرقمية، لافتا إلى أهمية تحقيق «الرقمنة» الذكية لكافة المشروعات التنموية .

وقال الفريق التراس «إننا نستهدف تلبية السوق المحلي من أجهزة الاتصالات و»الخوادم «مؤكدا أنها خطوة أولى يتبعها البدء في خطوات التصنيع المحلي»للخوادم«.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد طه، رئيس مجلس إدارة شركة «فايبر مصر» والعضو المنتدب أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه في مصر لتحقيق «الرقمنة» الذكية للمشروعات الرقمية العملاقة، مشيرا إلى تطلع الشركة للتعاون والإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لتلبية الطلب المتزايد من أجهزة الإتصالات والخوادم، لكافة المشروعات الرقمية المختلفة في مصر.