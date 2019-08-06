شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يعلن سداد كل مستحقات شهادات قناة السويس ابتداء من 4 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً موسعاً بحضور اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور طارق رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية، وذلك بمركز التدريب البحري والمحاكاة بالإسماعيلية، حضر اللقاء لفيف من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل ووكالات الأنباء العالمية.

في بداية المؤتمر، دعا الفريق مُهاب مميش الحضور للوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث المعهد القومي للأورام، ثم رحب بالحضور، وقدم التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عرفاناً بالجميل لصاحب قرار إنشاء القناة الجديدة الذي وعد فأوفى، فها هو المشروع العالمي، الذي يحتفي اليوم بالذكرى الرابعة لافتتاحه لم تقتصر ثماره على مصر فقط، وإنما استفاد منه العالم أجمع ليصبح بحق هدية مصر للعالم.

وأشاد رئيس الهيئة بوطنية وإرادة المصريين والتفافهم على قلب رجل واحد خلف قائدهم لتمويل القناة ذاتياً دون الاستدانة من أحد، معلناً أن الرابع من سبتمبر المقبل سيشهد بدء سداد قيمة شهادات الاستثمار لمستحقيها، مؤكداً أن هيئة قناة السويس لم تتأخر عن دفع الفوائد ولو ليوم واحد، وهو ما وعد به الرئيس السيسي، موجهاً الشكر للشعب المصري الذي لبى نداء الوطن، وكان سبباً في نجاح مشروع قناة السويس الجديدة بموقفه البطولي.

كما أكد الفريق مميش على أن قناة السويس الجديدة ساهمت في رفع تصنيف القناة من خلال إضافة شريان جديد للقناة، وتفادي أي تحديات ملاحية طارئة، علاوة على أن تطوير القناة الأصلية وإنشاء قناة جديدة جعل من قناة السويس ممراً ملاحياً قادراً على استيعاب كافة أحجام سفن الحاويات، بما فيها الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح الفريق مميش أن مشروع القناة الجديدة كان ملحمة بحق أثبت فيها المواطن المصري قدرته على تحدي الصعاب، وتكفي الإشارة إلى أنه تم إنجاز هذا المشروع قبل مهلة العام التي حددها الرئيس السيسي بأحد عشر يوماً، كما تقدم الفريق مميش بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي نفذت أعمال الحفر الجاف على أكمل وجه وفي وقت قياسي.

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وأضاف رئيس الهيئة أن القناة الجديدة أثبتت جدواها الفنية والاقتصادية، وهو ما ظهر جلياً في زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وارتفاع المتوسط اليومي لعبور القناة وتسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة أرقاماً جديدة غير مسبوقة بتحقيق أعلى عائد مالي في تاريخ القناة خلال العام المالي 2018/2019 الذي بلغ 5.9 مليار دولار، علاوة على عبور 81 سفينة بحمولات 6.1 مليون طن في يوم تاريخي مشهود وهو أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة للقناة.

وشدد الفريق مميش على أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأن تكون قناة السويس نواة للانطلاق نحو العالمية خلال الفترة القادمة لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي على ضفتى القناة يتم من خلالها تطبيق مبدأ القيمة المُضافة والتوزيع اللوجستي وتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وهو ما سيساهم في التوسع العمراني بعد أن ظلت مساحة العمران لا تتجاوز 6.5 % خلال السنوات الماضية.

من جانبه، وجه اللواء أمير سيد أحمد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، التهنئة للشعب المصري على الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة والتي يتزامن افتتاحها مع الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى من شبكة الطرق القومية لدعم المشروعات التنموية بتوفير شبكة نقل قوية، بالإضافة إلى عناصر الطاقة.

ثم قدم اللواء أمير محاضرة عن المحاور الرئيسية وشبكة الطرق في منطقة سيناء، وأكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شبكة الطرق منذ عام 2014 وبدأ العمل بتشكيل مجموعة عمل لإنشاء شبكة طرق عالمية يتم من خلالها ربط الموانئ والمطارات بمناطق التنمية، وأكد على أن خطة تطوير شبكة الطرق تتم وفق المعايير الدولية في إنشاء الطرق، وأوضح أن محاور ربط سيناء بالوادي زادت خلال الفترة الماضية من 10 محاور إلى 17 محورا، بإضافة أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد وخمسة جسور عائمة على ضفاف القناة.

وعلق الفريق مميش على تطوير شبكة الطرق القومية وانعكاسها على الجهود التنموية بأن الطرق تخلق حياة بربط المناطق العمرانية بأماكن الإنتاج مثمناً الجهد المبذول لربط مصر بأفريقيا وسيناء بالوادي مؤكداً بعد نظر القيادة السياسية في هذا الصدد.

وفي ختام المؤتمر قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء أمير سيد أحمد، وعقب ذلك توجه الحضور للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.