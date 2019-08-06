شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشروع روضة السيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، مشروع روضة السيدة زينب، والجاري إعادة تسكين أهالي المنطقة العشوائية التي كانت تسمى تل العقارب والتي تم إزالتها واستضافة سكانها مؤقتا بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر لحين الانتهاء من المشروع وإعادتهم إليه.

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وقال «عبدالعال» إنه تم الانتهاء حالياً من تسكين 500 أسرة ونقلهم إلى وحداتهم السكنية المفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة المنزلية اللازمة، وشدد على تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.

وكلف المحافظ، اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة النظافة بتعيين شركة نظافة خاصة أو متعهد مسؤول عن نظافة المشروع بالكامل على مدار اليوم من خلال 3 ورديات على أن تتولى الجمع المنزلي من الوحدات ونظافة الشوارع الداخلية للمشروع، كما أصدر تعليماته بسرعة تركيب البوابات الخاصة بالمشروع على أن يتم مراعاة تناسقها وتناغمها مع المشروع.

وشدد المحافظ على أن يتولى جهاز إدارة المشروع المرور بصفة يومية على وحدات المشروع وعدم السماح بأي مخالفات أو تغييرات في شكل المشروع أو استخدامها في غير الغرض المخصصة لها وسحب الوحدة نهائياً من المخالف.