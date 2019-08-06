شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب: الأزهر يحمل رسالة عالمية للسلام بين أتباع الديانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، جوردانا ميلوسيفيتس، القائمة بأعمال سفارة البوسنة والهرسك بالقاهرة.

وقال شيخ الأزهر، خلال اللقاء: «إن الأزهر الشريف يحمل رسالة عالمية للسلام تقوم على التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية بين أتباع الأديان، مبديًا استعداد الأزهر لزيادة التعاون مع البوسنة والهرسك في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدعوية، وذلك من خلال زيادة المنح الدراسية واستقبال الأئمة والوعاظ لتدريبهم على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة كالإرهاب والتكفير».

من جانبها، أعربت القائمة بأعمال سفارة البوسنة والهرسك بالقاهرة عن سعادتها الشديدة بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدةً حرص بلادها على الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية في خدمة مسلمي البوسنة والهرسك.