شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية: طقس العيد يسمح بالخروج للمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على كل الأنحاء.

وأضاف عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء عن حالة الطقس خلال الفترة من السبت القادم حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري، أن التحذير فقط من الشبورة المائية التى تتكون فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.

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وأكد البيان أنه بصفة عامة فهذه الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفتره على السواحل الشمالية من 32 إلى 33 درجة، والوجه البحرى والقاهرة من 36 إلى 38 درجة، وشمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة، وجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة، وجنوب سيناء من 38 إلى 40 درجة.

ومن المتوقع أيضا خلال هذة الفترة أن تشهد الأراضى المقدسة (مكة –المدينة المنورة) ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا هناك، حيث أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 42 الى 44 والصغرى من 28 الى 30 درجة.