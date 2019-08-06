شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ مؤسسة خيرية تفتح أبوابها لاستقبال مرضى «معهد الأورام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر إعلان على الصفحة الرسمية للمؤسسة، دعت مرسال، جمعية خيرية تقدم الخدمات الطبية لمستهدفيها، فور تداول الأخبار عن تضرر معهد الأورام بمنطقة قصر العيني وضرورة إخلاء عدد من المرضى على خلفية هذا التضرر، جاهزية «مركز الضيافة» التابع للجمعية بالمعادي الجديدة، لاستضافة مرضى معهد الأورام، وذويهم بالمركز، لحين استعداد المركز لاستقبالهم مرة أخرى.

بحُكم تجربة متطوعي مرسال في التعامل مع مرضى الأورام، يُعد توفير مكان للمريض ومرافقيه من أبرز الصعوبات التي تواجه أسرة مريض الأورام المغترب، واضطرارهم في بعض الأحيان للانتظار أمام المستشفيات، بل حتى المبيت أمام المُستشفى، خصوصًا بعد تطبيق سياسة مرافق واحد لكُل مريض، وهو الأمر الذي دعا القائمين على المؤسسة للتفكير في مصير المرضى وذويهم على مدار ساعات الليل.

Advertisements

بحسب شيماء سامي، مسؤولة العلاقات العامة في مرسال: «إحنا مش أول مرة نفتح المكان لاستضافة ناس وقت أزمة، عملنا كده برضو وقت حادثة القطر»، فيما تؤكد أن مركز الضيافة وقف خيري على روح الأديب الطبيب أحمد خالد توفيق، وتم افتتاحه منذ عام مضى، ويستقبل المرضى الذين يتعامل معهم مرسال بشكل يومي ويقدم الرعاية الطبية والمتابعة للمرضى بواسطة فريق طبي.

وعن الإجراءات اللازمة للتعامل مع الراغبين في الاستضافة، فلا يشترط لاستضافة المرضى سوى الملف الطبي الذي يتم الاطلاع عليه بواسطة الإدارة الطبية، ومدير الرعاية الطبية، وبدء الاستضافة مباشرة، وتضيف أن مرسال لديها تعاقدات مع أكثر من مستشفى بمنطقة المعادي، ومن ثم هناك قابلية للتعامُل مع أي حالة طبية طارئة تحدُث للمرضى، فيما تتكفل الدار بطعامهم وشرابهم واحتياجاتهم اليومية.

وعن المرضى والمرافقين الذين استجابوا لدعوة مرسال، تقول شيماء إن «حالة مرضية واحدة، و6 مرافقين تستضيفهم الدار في اللحظة الحالية على خلفية حادث معهد الأورام، فيما توضح أن المريضة كانت تنتظر إجراء عملية في المعهد يوم الأربعاء، وهي من محافظة الشرقية، لكن الحادث حال دون إتمامها في موعدها، وأن إدارة المعهد تواصلت معها بالفعل، وسيقومون بإخبارها لاحقًا بموعد إجراء العملية، ومكان إجرائها».