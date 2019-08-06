شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 175 رحلة للمدن السياحية خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الطيار شريف خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس»، عن تسيير ١٧٥ رحلة جوية داخلية وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بواقع ١٤٢ رحلة منتظمة، و٣٣ رحلة إضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف خليل أنه تقرر تسيير ٤٢ رحلة منتظمة، و٤ رحلات إضافية إلى شرم الشيخ، و٤٦ رحلة منتظمة، و٢٠ رحلة إضافية إلى الغردقة، و٢٧ رحلة منتظمة، و٩ رحلات إضافية إلى أسوان، و٢٧ رحلة منتظمة إلى الأقصر، تلبية لرغبة كثير من العملاء في قضاء إجازة عيد الأضحى في مدن الجذب السياحية المصرية.
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