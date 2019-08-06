شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نقف يداً واحدة في محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جامعة القاهرة وقيادتها، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام، والذي تسبب في وقوع عشرات الإصابات والوفيات بين المواطنين الأبرياء، وأثار الفزع بين المرضى الذين يئنون من قسوة السرطان.

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وأكد الدكتور محمد الخشت أن «الإرهاب الخسيس لم ولن يستطيع أن يكسر عزيمة المصريين وقدرتهم على البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع محاربة الإرهاب ودحره واقتلاعه من جذوره، حتى لا تكون له أي نبتة أخرى في الأرض المصرية الطيبة».

وتقدم «الخشت» بخالص التعازى للقيادة الوطنية وللشعب المصرى، ولأسر الشهداء، الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على أن جامعة القاهرة تسخر كل إمكانياتها، سواء الطبية لعلاج مصابي الحوادث الإرهابية، أو الثقافية والفكرية للقضاء على الفكر المتطرف«.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن «الجامعة تقف في خندق واحد مع القيادة الوطنية وأجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية في مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم».