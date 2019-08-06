شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور عواد أحمد سكرتيرًا عامًا للدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، الثلاثاء، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية والتي شملت نقل وندب 71 قيادة محلية، على مستوى المحافظات.

وشمل القرار نقل الدكتور عواد أحمد على، من سكرتير عام القليوبية، إلى سكرتير عام الدقهلية. وتم نقل اللواء حسام حمودة أحمد، من رئيس مركز ومدينة نبروه، إلى سكرتير عام مساعد بنى سويف.

يذكر أن منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية ظل شاغراً منذ وصول المهندس مختار الخولي، السكرتير العام السابق إلى السن القانونية للتقاعد.