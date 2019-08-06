شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تحقق أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع مرور 4 أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تحقيق قناة السويس أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، بقيمة 72،2 مليار جنيه وذلك خلال عام 2018-2019، بمعدل نمو سنوي بلغ 19.3% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ إجمالي إيرادات القناة في نفس العام 104.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 5.3% مقارنة بالعام السابق.

وجاء في الإنفوجراف أن إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة خلال عام 2017-2018 بلغ 60.5 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي الإيرادات لنفس العام 99 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة خلال عام 2016-2017 52.9 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي الإيرادات لنفس العام 73 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة خلال عام 2015-2016 35.1 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الإيرادات لنفس العام 41 مليار جنيه.

وأبرز الإنفوجراف إيرادات قناة السويس بالدولار، والتي سجلت معدل نمو سنويا يبلغ 5.4% خلال عام 2018-2019 ليصل إلى 5.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار خلال عام 2017-2018، فيما بلغت5.0 مليار دولار خلال عام 2016-2017، و5.1 مليار دولار خلال عام 2015-2016.

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ورصد الإنفوجراف أن قناة السويس قد شهدت عبور أكبر عدد سفن في تاريخها خلال يوم واحد، حيث عبرت القناة 81 سفينة يوم 2 أغسطس 2019، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية بلغت 6.1 مليون طن، في حين شهد يوم 26 أبريل 2019، مرور أكبر سفينة ركاب في العالم «SPECTRUM OF THE SEAS»، بحمولة 170 ألف طن، وعلى متنها 5400 فرد، كما شهد أيضاً يوم 14 يونيو 2017، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة 216.7 ألف طن، وعلى متنها 21.4 ألف حاوية في أولى رحلاتها البحرية، وأخيراً شهد يوم 18 ديسمبر 2016، مرور واحدة من أكبر خمس ناقلات في العالم «Armada Kraken»، بأعلى رسوم تسددها ناقلة تمر بالقناة بلغت 4.5 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بإجمالي الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس من البترول والغاز الطبيعي، فقد بلغت إجمالي الحمولة عام 2018 نحو 285 مليون طن، مقارنة بـ 248 مليون طن عام 2017، و235 مليون طن عام 2016، و251 مليون طن عام 2015، و230 مليون طن عام 2014، و215 مليون طن عام 2013، و229 مليون طن عام 2012، و237 مليون طن عام 2011.

وبشأن عدد السفن العابرة للقناة وإجمالي الحمولات الصافية بها، فقد رصد الإنفوجراف أن إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة خلال عام 2018-2019 بلغت 18.5 ألف سفينة، بحمولة 1174 مليون طن، مقارنة بـ 17.9 ألف سفينة خلال عام 2017 -2018، بحمولة 1093 مليون طن، و17 ألف سفينة عام 2016-2017 بحمولة 995 مليون طن، وأخيراً فقد شهد عام 2015-2016 عبور 17.3 ألف سفينة بحمولة 987 مليون طن.

وفي السياق ذاته، رصد الإنفوجراف إشادة وكالة معلومات الطاقة الأمريكية بقناة السويس، مؤكدة أنها تعد أهم ممر استراتيجي لتجارة النفط والغاز، مشيرة إلى أن أكثر من نصف إجمالي النفط المنتج عالمياً تم إرساله عبر القناة شمالًا إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية عام 2018، بجانب تحقيق زيادة بأكثر من الضعف في شحنات النفط الخام المتجهة جنوباً عبر القناة إلى أسواق آسيوية مثل سنغافورة والصين والهند خلال عامي 2017 و2018.

وأخيراً أبرز الإنفوجراف المميزات التي تنفرد بها قناة السويس، أهمها أنها تعد أسرع الطرق للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، فضلاً عن كونها أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، كما أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن، والتدخل في أوقات الطوارئ، إضافة إلى أن نسبة الحوادث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى، بجانب أنها مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.