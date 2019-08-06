محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض سرقة مخزن قطع غيار دراجات نارية في الشرابية، والقبض على مرتكب الواقعة.

كان المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، تبلغ من صاحب معرض قطع غيار دراجات نارية مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد 10 جنط حديدي خاص بإطارات الدراجات النارية، من داخل المخزن ملكه بدائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم قضية مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد علي سلطان، وحسام أيمن، وعمر الداوودي، وإسلام فهمي، ومعتز محمد عيد، ضباط مباحث القسم، من ضبطه.

وبمواجهته أمام العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، اعترف بارتكاب الواقعة بسلوب التسلق وكسر الشباك، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النية تاجر دراجات نارية، مقيم بدائرة القسم، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.