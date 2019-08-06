سقوط عصابة سرقة المساكن في القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة المساكن في القاهرة الكبرى.

كانت معلومات وتحريات المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، أفادت بقيام 5 أشخاص تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الباب".

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد أحمد عويس، وإبراهيم منصور، ومصطفى عامر، وإسلام حازم، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد و4 طلقات لذات العيار، مسدس صوت و10 طلقات، 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، سلاح أبيض سكين.

وبمواجهتهم أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية، والسكين بقصد الدفاع والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، كما أضافوا بارتكابهم عدد 16 حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام التجمع الأول, التجمع الخامس، العبور وبإرشادهم تم ضبط المسروقات حصيلة نشاطهم، وهى عبارة عن 3,229 كيلو جرام ذهب، 5 خواتم، دبلة، إنسيال، سلسلة ألماظ لدى 6 عملاء من خلال وسيط سيئ النية فنى إلكترونيات وأمكن ضبطه، كميات من زجاجات عطور، مشغولات ذهبية وفضية، إكسسوارات حريمي، هاردات ديسك، أدوات صيد، نظارات معظمة وشمسية، عملات معدنية وأجنبية، أجهزة كهربائية، 13 شاشة تلفزيونية، 22 جهاز لاب توب،4 آلات موسيقية، 2 جهاز ألعاب إلكترونية بلاى إستيشن، 8 كاميرات تصوير، 3 حقائب عدة، خزينة حديدية تالفة مفتوحة، مفاتيح سيارات مختلفة، حيث بلغت أصول وممتلكات المتهمان الأول والثاني من متحصلات تلك السرقات حوالى 8 مليون جنيه.

كما أرشدوا عن 4 سيارات ملاكي، ودراجة نارية ملك المتهمين الثاني والثالث والخامس، وأجنة حديدية، مجموعة مفكات مختلفة الأحجام، عتلة، قفاز، 7 كلون باب شقة المستخدمين في ارتكاب تلك الوقائع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر العميد أشرف عماد مأمور قسم التجمع الأول، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.