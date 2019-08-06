ضبط المتهمين بسرقة مخزن زجاج في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في القبض على المتهمين بسرقة مخزن زجاج في منطقة الوايلي.

كان المقدم محمد الأتربي، رئيس مباحث الوايلي، تبلغ من صاحب مخزن زجاج كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 4 مفصلات، 66 مفصلة كالون، شنيور من داخل المخزن ملكه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

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وبالانتقال والفحص تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان سبق اتهامهما في 4 قضايا متنوعة مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرواد شريف عادل، ومحمد حجاج وأحمد عبد العزيز، ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزتهما عتلة حديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أمام العقيد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.