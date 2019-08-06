مصدر: جثة "سيدة أوسيم" دون إصابات.. وفحص بلاغات التغيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشف مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة عن نتيجة الفحص المبدئي لجثة سيدة عثر عليها ملقاة بالطريق في أوسيم، اليوم الثلاثاء. وقال المصدر إن المعاينة أثبتت عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة "طعنات - خنق"، موضحا أنها جاري الفحص للتوصل إلى هوية الجثة. لأضاف المصدر أن رجال المباحث بصدد نشر أوصاف الجثة على أقسام قطاع الشمال ومراجعة بلاغات التغيب خلال الـ48 ساعة الماضية في الوقت الذي أفاد شهود عيان بأن المتوفاة ليست من قاطني المركز. Advertisements البداية تعود إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم بلاغا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة بطريقة الحفرية. انتقلت قوة من قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت والعقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع لفحص الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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