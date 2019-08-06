"جثة على الطريق".. لغز العثور على سيدة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق بمركز أوسيم، اليوم الثلاثاء. تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم بلاغا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة مقتولة بطريقة الحفرية. انتقلت قوة من قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت والعقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع لفحص الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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