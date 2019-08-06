النار التهمت "واجهة مصر".. كواليس 30 دقيقة في مواجهة لهيب "ماجيك لاند" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل ملاهي "ماجيك لاند" بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من الملاهي المجاورة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ12 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد وبمشاركة 7 ضباط بالتنسيق مع قطاع إطفاء أكتوبر.

30 دقيقة من أعمال الإطفاء احتاجها رجال الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة على الأدخنة التي غطت سماء المنطقة دون وقوع إصابات.

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معاينة رجال الإطفاء وتحريات العقيد علي عبدالكريم، رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، توصلت إلى أنه أثناء استخدام عامل لـ"صاروخ" في تقطيع جسم معدني تطاير شرر امتد إلى ماكيت "واجهة مصر" المقام على مساحة 300 متر.

التهم الحريق المكايت بالكامل خاصة أنه مُبطن بالفيبر، وامتدت ألسنة النيران إلى مبنى محاكاة مجاور، وتمكن رجال الحماية المدنية من حصره في مساحة 50 مترًا.

أسفر الحريق عن احتراق محتويات "ماكيت واجهة مصر" وسقف مبنى المحاكاة "سيملاتور" وبعض المنقولات دون خسائر في الأرواح.

ونفذ رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.