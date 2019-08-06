أخبار مصر | الإمام الأكبر: الأزهر يحمل رسالة عالمية للسلام بين أتباع الديانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر: الأزهر يحمل رسالة عالمية للسلام بين أتباع الديانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، جوردانا ميلوسيفيتس، القائمة بأعمال سفارة البوسنة والهرسك بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يحمل رسالة عالمية للسلام تقوم على التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية بين أتباع الأديان، مبديًا استعداد الأزهر لزيادة التعاون مع البوسنة والهرسك في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدعوية، وذلك من خلال زيادة المنح الدراسية واستقبال الأئمة والوعاظ لتدريبهم على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة كالإرهاب والتكفير.

من جانبها أعربت القائمة بأعمال سفارة البوسنة والهرسك بالقاهرة عن سعادتها الشديدة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدةً حرص بلادها على الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية في خدمة مسلمي البوسنة والهرسك.