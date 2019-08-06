أخبار مصر | برلمانية: الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بخالص الحزن والأسى لضحايا حادث معهد الأورام والذي أدى إلى وفاة 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين.

وأدانت "درويش"، الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف معهد الأورام، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري ولن تزيدهم إلا إصرارًا على الحياة ومقاومة الإرهاب اليائس، لافتة إلى أن المصريين أدركوا أنهم كانوا على حق وأن هذه العمليات الإرهابية تحدث بعد كل نجاح يحقق على أرض الواقع.

متوجهة إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.