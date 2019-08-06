أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير ١٧٥ رحلة جوية داخلية للمدن السياحية خلال عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير ١٧٥ رحلة جوية داخلية للمدن السياحية خلال عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس عن تسيير ١٧٥ رحلة جوية داخلية وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بواقع ١٤٢ رحلة منتظمة، و٣٣ رحلة إضافية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "خليل" أنه تقرر تسيير ٤٢ رحلة منتظمة، و٤ رحلات إضافية إلى شرم الشيخ، و٤٦ رحلة منتظمة، و٢٠ رحلة إضافية إلى الغردقة، و٢٧ رحلة منتظمة، و٩ رحلات إضافية إلى أسوان، و٢٧ رحلة منتظمة إلى الأقصر وذلك تلبية لرغبة كثير من العملاء في قضاء اجازة عيد الأضحى في مدن الجذب السياحية المصري.