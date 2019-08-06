أخبار مصر | "5 قاعات وسيناريو عرض ملكي".. متحف المركبات الملكية في بولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "5 قاعات وسيناريو عرض ملكي".. متحف المركبات الملكية في بولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين نزار إنه تم عمل سيناريو عرض جديد للمتحف ليعرض المركبات الملكية الفريدة وغيرها من الإكسسوارات المتنوعة الخاصة بها، وذلك من خلال 5 قاعات للعرض أولها قاعة الهدية والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة من أهمها العربة التي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني إلى الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس، ملحق بها قاعة للعرض المؤقت و المتغير.

أما القاعة الثانية فهي قاعة العرض المكشوف التي ستعرض أندر أنواع المركبات و هي عربة الآلاي والنصف آلاي و هي عربات يجرها الخيول و يتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك و كبار رجال الدولة و كانت مشهورة في تلك الوقت.

أما القاعة الثالثة والتي تعتبر القاعة الرئيسية للمتحف ستضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة مثل حفلات الزفاف و المراسم الجنائزية و الأعياد والمتنزهات وغيرها بالإضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك و ملكات و أميرات و أمراء الأسرة العلوية.

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وأضافت نزار أن القاعة الرابعة ستضم الملابس الخاصة بسائقي الخيول أما القاعة الخامسة فسيعرض بها مجموعة من الإكسسوارات الخاصة التي كانت تستخدم لتزيين الخيول مثل الحدوة واللجام والسرج و غيرها.

الجدير بالذكر أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني تفقد متحف المركبات الملكية صباح اليوم للوقوف على آخر مراحل العمل به، حيث من المقرر افتتاحه ديسمبر القادم، والمتحف أنشئ في عهد الخديو إسماعيل وتمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد.

ويتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء وأهم هذه العربات الآلاي الكبرى.