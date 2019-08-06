أخبار مصر | موظفو "أموال وأعمال" يستغيثون بوزير القوى العاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موظفو "أموال وأعمال" يستغيثون بوزير القوى العاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد عدد من موظفي شركة أموال وأعمال ومجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، وزير القوى العاملة محمد سعفان للتدخل لحل مشكلتهم الخاصة بعدم تسليم مستحقاتهم منذ نوفمبر 2017، رغم الوعود الكثيرة التي أعطاها لهم سامي الهلالي رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال موظفون، رفضوا ذكر أسمائهم، إن سامي الهلالي وعدهم بتسليم رواتبهم واستمر بالتسويف حتى لحظة هذا الخبر، إلا أنه لم يلتزم، وتراكمت عليه قضايا شيكات بدون رصيد.

