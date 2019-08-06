أخبار مصر | اعتماد خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتماد خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، اطة احتفال شبكة صوت العرب بعيد الأضحى المبارك، عبر تغطية متميزة من برامج وأغنيات على مدار أيام العيد.

ووجه "نوار" بتغطية شاملة لطقوس العيد ومظاهره في مصر والدول العربية والعالم الإسلامي.

وأوضح أن شبكة صوت العرب سوف تقدم مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج ومنها (صباح الخير ياعيد، كل عام والعيد فرحة، أسرة عربية في العيد، بعوده ياحاج، هنيالكم وعقبالي، كل يوم عيد)؛ حيث يقدم من خلالها تقديم تهاني العيد من شخصيات عامة عربية وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد في الأعوام الماضية، ولقاءات مع من سبق لهم الحج في سنوات سابقة.

وتذيع الشبكة كل يوم من أيام العيد حفل غنائي لكاظم الساهر وصابر الرباعي وسميرة سعيد ومحمد منير، بالإضافة إلى إذاعة فيلم عربي خلال أيام العيد.