أخبار مصر | تعرف على تفاصيل تطوير متحف المركبات الملكية ببولاق وموعد الافتتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل تطوير متحف المركبات الملكية ببولاق وموعد الافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير الآثار متحف المركبات الملكية ببولاق وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال مشروع تطويره وترميمه تمهيدًا لافتتاحه في ديسمبر المقبل.

رافقه خلال الجولة المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات والدكتورة نيفين نزار معاون الوزير لشؤون المتاحف.

وأوضح "أبو العلا" أن مشروع تطوير المتحف بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات حتي استؤنفت الأعمال فعليًا في عام 2017 حيث شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية وتجهيز قاعات العرض الخاصة به وتزويده بأحدث نُظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق و التأمين والإنذار ضد السرقة.

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بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز باحدث الأجهزة العلمية المستخدمة. كما تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت و خاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافيتريا و مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة. و قد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي أكثر من ٨٠ في المئة من هذه الأعمال.

الجدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديو إسماعيل وتمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد.

ويتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء وأهم هذه العربات الآلاي الكبرى.