أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي يرتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، او الجرائم التي يتم فيها انتهاك حقوق الخادمات.

وأشار "بركات"، في بيان له، إلى وجود عدة أسباب أدت إلى ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة من قبل الخادمات، وأبرزها تردى أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية بالإضافة إلى سوء معاملتهن من قبل أصحاب المنزل بما يولد حقد طبقي لديهن يدفعهن إلى ارتكاب الجرائم، وفي المقابل فإن عدم وجود إطار قانوني واضح يضمن حقوقهن يسهل عملية استغلال الخادمات وانتهاك حقوقهن، سواء المصريات أو الأجانب.

كما أشار عضو لجنة التعليم، إلى أن المشكلة تكمن في أن المهنة تفتقد لقانون ينظمها وتأمينات اجتماعية وعقود عمل، بالإضافة إلى عدم خضوع مكاتب العمل للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة، مطالبا بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات ووجود إطار تشريعي يضمن حقوقهم كاملة، وبذات الوقت توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به.