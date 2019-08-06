أخبار مصر | "القوى العاملة": 429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ255 ألف عامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ255 ألف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد أحيط أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة.
وأكد وزير القوى العاملة أهمية تطوير وظائف صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتحقيق الغرض الأسمى من إنشائه، مع إمكانية بحث أوجه ونواح جديدة للاستثمار، مشددا علي أن الصندوق له دورٌ بارزٌ في حماية العمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، أو المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وفيما يخص وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص قال الوزير، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي أكد أن وضع وتحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص مشروطٌ بالقدرة الاقتصادية والمالية للمنشأة، باعتبار القدرة المالية والاقتصادية تعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها عملية وآلية صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.