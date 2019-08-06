أخبار مصر | محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضحايا الحادث الذي وقع بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام.

وقدم محافظ الجيزة خالص التعازى والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين استشهدوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة علي مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن تلك الأعمال لن تنال من أمن مصرنا الحبيبة ولن يزيد هذا الحادث المصريين إلا تماسكًا وترابطًا.

