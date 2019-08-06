أخبار مصر | رئيس حزب الغد: استهداف المصريين لن يمر.. وسنمضي بالوطن إلى الأمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الغد: استهداف المصريين لن يمر.. وسنمضي بالوطن إلى الأمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، الحادث الارهابي الانتحاري الجبان الذي استهدف المدنيين والذى شهده محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة تصادم سيارة محملة بمواد متفجرة فى سيارات أخرى

واكد "موسى" ان استهداف مصر والمصريين لن يمر ولن نتجاوز عنه او نتسامح معه وان مصر ماضية فى حربها علي الارهاب وميليشياته وداعموه وماضيه في خطوات التقدم والتنمية والبناء والانجاز ولن تنجح قوى الشر والارهاب في ايقاف او تعطيل المسيرة

كما أوضح رئيس الحزب، ان هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على مسيرة تنمويه تسابق الزمن وتتحدي الصعاب فى كل المجالات، وارادة وطنيه لاتلين وجيش عظيم يزود عن الوطن يحميه ويبنيه وشرطه باسله تقدم المثل والرمز كل يوم وعلي مدار الساعه وشعب صابر وعنيد يعلم حجم التحديات والمخاطر ويقف مع قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعمه.

