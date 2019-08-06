أخبار مصر | محافظ الجيزة: حظر ذبح الأضاحي في الشوارع.. و66 منفذا لبيع اللحوم الطازجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: حظر ذبح الأضاحي في الشوارع.. و66 منفذا لبيع اللحوم الطازجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن إقامة 66 منفذًا لبيع اللحوم الطازجة البلدي والسوداني والضان بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع نقابة جزارين الجيزة، وبعض الشركات الخاصة وبالتنسيق مع مديرية تموين الجيزة، وذلك في ضوء استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتيسيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن المنافذ ستتوزع على أحياء ومراكز ومدن المحافظة وخاصة الأماكن الغير متواجد بها مجمعات استهلاكية.

وأكد المحافظ على حظر اقامة شوادر بيع الخراف الحية او شوادر بيع اللحوم بالشوارع الرئيسية لافتا انه سيتم إزالة اي من هذه الشوادر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر إشغالات وبيئة ونظافة مشيرًا انه لن يتم السماح إلا بإقامة الشوادر إلا على أراضى فراغ او أماكن خاصة بعد الحصول على تصريح من الحى او المركز ومديرية التموين، مؤكدًا على عدم المساس بحق المواطن فى السير بالشارع خالي من الإشغالات ولتلاشي أعاقه الحركة المرورية.

وأشار الى حظر ذبح الاضاحى فى الشوارع وان عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفا إلى أن الذبح فى المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للإقبال على المجازر لافتا إلى توقيع غرامات كبيرة على من يقوم بالذبح بالشوارع وإتلاف طبقه الرصف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وهشام كامل مدير مديرية التموين واشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى ونقيب الجزارين وممثلين عن شركات التوزيع ورؤساء الإحياء والمراكز والمدن.