أخبار مصر | برلمانية تطالب بتوفير الرعاية للمصابين في حادث المنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتوفير الرعاية للمصابين في حادث المنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة توفير كل الإمكانات وتقديم أقصى الرعاية الممكنة للمصابين في حادث معهد الأورام بالمنيل، وإتخاذ خطوات على أرض الواقع لترميم المبنى بعد تهشم واجهته.

وأكدت "منير" أهمية صرف التعويضات بشكل عاجل لأسرهم، مُشيرة إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد بوزارة الصحة للحالة القصوى، واستدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة وتوفير أكياس الدم اللازمة، لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين في الحادث.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع أعداد مصابى حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، وقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء، كما تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.