أخبار مصر | ممثل الخارجية عن قضايا المياه بأفريقيا: لدينا الكثير من التجارب الناجحة في كينيا وأوغندا وتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل الخارجية عن قضايا المياه بأفريقيا: لدينا الكثير من التجارب الناجحة في كينيا وأوغندا وتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المياه، خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى برئاسة عبدو بكار كون صديقى التى استضافها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى، حول قضايا المياه فى أفريقيا، على أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ونظرائها فى الكثير من الدول الأفريقية لاسيما دول حوض النيل، ومنها ما يتعلق بتقديم القاهرة الخبرات والمساعدة فى حفر الآبار لتسهيل النفاذ إلى المياه، متابعًا: "لدينا لكثير من التجارب الناجحة فى كينيا، أوغندا، تنزانيا".

وقال "سرور"، خلال الاجتماع، إن القاهرة ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة فى المجالات المختلفة، ونقل التكنولوجيا المصرية فى مجالات المياه والزراعة للدول الإفريقى، متابعًا: "هذا ما نؤمن به حقا، والمسألة ليست نقل الخبرات المصرية فقط إلى الدولة الأفريقية، فالقاهرة أيضا تستفاد من خبرات الأشقاء، من خلال تبادل الخبرات."

وعن بناء السدود، أكد "سرور" أن المسألة لا تتعلق ببنائها إنما الشفافية والتنسيق المشترك وتبادل الدراسات التى توضح الأثار التى تنتج عن بناء السد، وكيفية التعامل معها سويا، متابعًا: "علينا الأخذ فى الاعتبار أن الكثير من الأحيان، تتسبب كثرة السدود على النهر الواحد فى إضرار تتعلق بالاستدامة جودة المياة، فانظروا إلى دجلة والفرات".

وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المياه، أنه إذا كان الأمر يتعلق بتطوير الطاقة فهناك طرق أخرى قد تكون أفضل من السدود، وتحقق نفس الغرض والتنمية المستهدفة لذلك لابد من النظر إلى قضية بناء السدود فى إطار متكامل، مضيفا: "علينا أن نعمل على استدامة النهر للأجيال القادمة.

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وفى السياق ذاته، لفت "سرور"، إلى أهمية إدارة الاستدامة للمياه على المستوى المحلى، من خلال بحث آليات ترشيد المياه والفائض التى قد يحدث فى شبكات المياه، وهناك تكنولوجيا جديدة ظهرت يمكن استخدامها لتقليل الفوائض.

وحول التساؤل الموجه إليه من أحد أعضاء البرلمان الأفريقى بشأن ما يتردد حول أن الحروب القادمة ستكون على "المياة الزرقاء"، علق السفير قائلًا: "هناك أدبيات كثيرة صدرت بأن الحروب القادمة ستكون على الميا لكن دعونا نتعامل بتفاؤل وثقة فى أنفسنا، بأننا سويا يمكن أن نحقق ما لا يمكن تحقيقه إلا وأكتافنا فى أكتاف بعض، وحسن استخدام الموارد المشتركة، دعونا نتعامل مع هذا المورد بالمكانة التى يستحقها".

وعن ظاهرة تغير المناخ، أشار نائب مساعد وزير الخارجية، إلى أنها ظاهرة تحتاج إلى تعاون كافة دول العالم، فلا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها.